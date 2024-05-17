Вслед за Кубраковым. Правительство уволило трех заместителей из Минразвития громад

Отмечается, что речь идет о таких чиновниках:

Азархину Александру Константиновну;

Васькова Юрия Юрьевича;

Юрченко Анну Станиславовну.

Все они находились на должности заместителей Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, но их решили уволить.

При этом Юрченко в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины занималась вопросами европейской интеграции.