Вслед за Кубраковым. Правительство уволило трех заместителей из Минразвития громад

Правительство сегодня, 17 мая, уволило трех заместителей из Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Отмечается, что речь идет о таких чиновниках:
Все они находились на должности заместителей Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, но их решили уволить.
При этом Юрченко в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины занималась вопросами европейской интеграции.
Стоит отметить, что недавно Верховная рада Украины проголосовала за отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Подробнее о жизненном пути и политической карьере Кубракова - читайте в материале РБК-Украина.
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