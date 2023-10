Слідом за головою повітряного угруповання. Ізраїль знищив командувача ВМС ХАМАСу

Як зазначає пресслужба, Цахібан планував, а також командував спробою військово-морського проникнення, яка була зірвана ізраїльськими військовими.

"Крім того, військовослужбовці ВМС Ізраїлю і ЦАХАЛу надали підтримку сухопутним військам ЦАХАЛу і завдали ударів по численних об'єктах терору ХАМАСу з повітря і моря. Серед цих цілей були спостережні пости, пускові установки протитанкових ракет і військове містечко", - додають в Збройних силах Ізраїля.