UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Слідом за Естонією. У Норвегії також допустили закриття прикордонного переходу з РФ

Архівне фото: У Норвегії також допустили закриття прикордонного переходу з РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Норвегія може дотримуватися рішення уряду Фінляндії і також закрити свій прикордонний пункт із РФ.

Про це заявила міністр юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

За її словами, на поточний момент не фіксується збільшення кількості перетинів кордону з Росії через Стурског, як це спостерігалося у Фінляндії.

"Трафік дуже низький і був низьким усю осінь", - сказала Мель.

При цьому вона додала, що Норвегія уважно стежить за ситуацією.

"І, можливо, у разі необхідності нам буде доцільно закрити кордон у найкоротші терміни", - сказала міністр юстиції.

РФ направила мігрантів до кордонів Фінляндії та Естонії

Останнім часом Фінляндія почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть на велосипеді через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Сьогодні Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон із Росією. Пункти пропуску закриють у ніч із п'ятниці на суботу, 18 листопада.

Також керівник прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаар сказав, що уряд Естонії знав про плани Фінляндії закрити відразу чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією. Таллінн теж може ухвалити подібні рішення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕстоніяНорвегияФинляндия