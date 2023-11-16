Слідом за Естонією. У Норвегії також допустили закриття прикордонного переходу з РФ

За її словами, на поточний момент не фіксується збільшення кількості перетинів кордону з Росії через Стурског, як це спостерігалося у Фінляндії.

"Трафік дуже низький і був низьким усю осінь", - сказала Мель.

При цьому вона додала, що Норвегія уважно стежить за ситуацією.

"І, можливо, у разі необхідності нам буде доцільно закрити кордон у найкоротші терміни", - сказала міністр юстиції.

РФ направила мігрантів до кордонів Фінляндії та Естонії

Останнім часом Фінляндія почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть на велосипеді через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Сьогодні Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон із Росією. Пункти пропуску закриють у ніч із п'ятниці на суботу, 18 листопада.

Також керівник прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаар сказав, що уряд Естонії знав про плани Фінляндії закрити відразу чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією. Таллінн теж може ухвалити подібні рішення.