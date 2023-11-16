Вслед за Эстонией. В Норвегии также допустили закрытие пограничного перехода с РФ

По ее словам, на текущий момент не фиксируется увеличение количества пересечений границы из России через Стурског, как это наблюдалось в Финляндии.

"Трафик очень низкий и был низким всю осень", - сказала Мель.

При этом она добавила, что Норвегия внимательно следит за ситуацией.

"И, возможно, в случае необходимости нам будет целесообразно закрыть границу в кратчайшие сроки", - сказала министр юстиции.

РФ направила мигрантов к границам Финляндии и Эстонии

В последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде из-за пунктов пропуска на границе с РФ.

Сегодня Финляндия официально решила закрыть границу с Россией. Пункты пропуска закроют в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября.

Также руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что правительство Эстонии знало о планах Финляндии закрыть сразу четыре пограничных перехода на границе с Россией. Таллин тоже может принять подобные решения.