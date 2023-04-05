ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Слідом за Британією. США блокуватимуть виступ російського омбудсмена в ООН

Новость на русском →
Середа 05 квітня 2023 22:13
Слідом за Британією. США блокуватимуть виступ російського омбудсмена в ООН Фото: Лінда Томас-Грінфілд, постпред США в ООН (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати блокуватимуть виступ російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН, запланованого на 5 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ні я, ні інші наші посли не будемо сидіти у кріслах. На нашому місці сидітиме експерт, якому було надано інструкції вийти із залу, коли виступатиме доповідачка, котрій ми опонуємо",- сказала посол США Лінда Томас-Грінфілд.

Вона зазначила, що сьогодні країни-члени Радбезу ООН мають опонувати доповідачці, яку звинувачено у воєнних злочинах та яка залучена у депортації дітей із їхніх домівок до Росії.

"Ми категорично проти цього, тому приєднуємося до Великої Британії у блокуванні трансляції засідання ООН, що дало б їй (Львовій-Бєловій, - ред.) отримати міжнародну трибуну для дезінформації та намагання виправдати свої жахливі дії, скоєні в Україні", - наголосила Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Велика Британія заблокувала виступ російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН.

Зазначимо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, а також омбудсмена Марії Львової-Бєлової у справі про депортацію українських дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Сполучені Штати Америки
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні