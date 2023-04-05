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Следом за Британией. США будут блокировать выступление российского омбудсмена в ООН

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Среда 05 апреля 2023 22:13
Следом за Британией. США будут блокировать выступление российского омбудсмена в ООН Фото: Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты будут блокировать выступление российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, которое запланировано на 5 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Ни я, ни другие наши послы не будем сидеть в креслах. На нашем месте будет сидеть эксперт, которому было предоставлено инструкции выйти из зала, когда будет выступать докладчик, которому мы оппонируем", - сказала посол США Линда Томас-Гринфилд.

Она отметила, что сегодня страны-члены Совбеза ООН должны оппонировать докладчику, который обвинен в военных преступлениях и привлечен в депортации детей из их домов в Россию.

"Мы категорически против этого, поэтому присоединяемся к Великобритании в блокировании трансляции заседания ООН, которое дало бы ей (Львовой-Беловой, - ред.) получить международную трибуну для дезинформации и попытки оправдать свои ужасные действия, совершенные в Украине", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Великобритания заблокировала выступление российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.

Отметим, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, а также омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей.

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