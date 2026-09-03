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"Слідкуйте за новинами": Сибіга заінтригував заявою про нову динаміку щодо миру в Україні

12:55 03.09.2026 Чт
2 хв
Київ активно залучає до процесу своїх партнерів
aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
Фото: Андрій Сибіга, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Незабаром Україна та її союзники, зокрема США, дадуть новий поштовх мирним зусиллям щодо завершення російської війни.

З такою заявою виступив глава МЗС України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

За словами міністра, дипломатія має відігравати дедалі активнішу роль у мирних зусиллях і у завершенні російської агресії.

Сибіга також наголосив, що нереалістично досягти цього без участі американської сторони - такі геополітичні реалії.

На цьому тлі глава МЗС підтвердив, що ещодавно президент Володимир Зеленський мав розмову з американською переговорною групою.

З їхнього боку підтримується регулярний контакт - цей діалог не переривався.

"Я рекомендую вам зараз стежити за новинами. В Україні не було ні канікул, ні пауз - ми боремося за свою землю, за справедливий мир. А зараз ми, я вважаю, будемо мати нову динаміку в мирних зусиллях із поверненням активної політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому стежте за новинами", - заінтригував Сибіга.

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