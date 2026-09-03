"Слідкуйте за новинами": Сибіга заінтригував заявою про нову динаміку щодо миру в Україні

До речі, напередодні російський диктатор Володимир Путін неочікувано заявив про "шанс" на мирну угоду між Україною та РФ.

А президент США Дональд Трамп повідомив, що не буде зустрічатися з главою Кремля, поки той не погодиться на мирну угоду з Києвом.

До речі, 3 вересня Зеленський попередив про нову ескалацію у війні з боку РФ.