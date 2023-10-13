Слідкував за пересуванням ЗСУ: одеситу дали п'ять років за ґратами

Суд визнав жителя Одеси винним у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що наприкінці лютого цього року засуджений відзняв відео руху колони української військової техніки, а потім переслав своєму знайомому.

Цей відеозапис його приятель розіслав своїм знайомим громадянам Росії.

Фото: мешканця Одеси заарештували на п'ять років за слідкуванням за технікою ЗСУ (facebook.com)

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Наразі він перебуває під вартою.

Слід зазначити, що приятель також отримав 5 років ув’язнення за поширення інформації про військову техніку ЗСУ.

Раніше, ми писали, що у Києві заарештували чиновницю однієї з київських районних адміністрацій, за те, що вона вела канал екс-прем'єра Миколи Азарова.

Також суд обрав запобіжний захід проросійському народному депутату Нестору Шуфричу.