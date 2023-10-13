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Слідкував за пересуванням ЗСУ: одеситу дали п'ять років за ґратами

Фото: ілюстративне фото (Віталий Носач РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Мешканець Одеси разом з приятелем знімав переміщення техніки ЗСУ. Суд призначив покарання до 5 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Одеської обласної прокуратури в соціальній мережі Facebook.

Суд визнав жителя Одеси винним у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ.  Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що наприкінці лютого цього року засуджений відзняв відео руху колони української військової техніки, а потім переслав своєму знайомому.

Цей відеозапис його приятель розіслав своїм знайомим громадянам Росії.

Фото: мешканця Одеси заарештували на п'ять років за слідкуванням за технікою ЗСУ (facebook.com)

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Наразі він перебуває під вартою.

Слід зазначити, що приятель також отримав 5 років ув’язнення за поширення інформації про військову техніку ЗСУ.

Раніше, ми писали, що у Києві заарештували чиновницю однієї з київських районних адміністрацій, за те, що вона вела канал екс-прем'єра Миколи Азарова.

Також суд обрав запобіжний захід проросійському народному депутату Нестору Шуфричу.

 

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