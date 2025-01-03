Слідчі розпочали затримання президента Південної Кореї, - ЗМІ

У п'ятницю слідчі прибули до резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Йолю, якому було оголошено імпічмент. Вони намагаються затримати його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

ЗМІ описуючи ситуацію на місці подій пише, що біля будинку Юна помічено поліцейські автівки та натовпи прихильників імпічменту президента. Також там люди, які підтримують президента. Зокрема, протестувальники лягають перед поліцією, намагаючись не допустити представників влади до резиденції.

Телеканал підтвердив, що влада увійшла на територію власності Юна, однак наразі між службою безпеки відстороненого від обов'язків президента та слідчими поліції спостерігається протистояння.

Також ABC пише, що рішення про затримання Юна ухвалили після того, як 30 грудня південнокорейський суд видав ордер на арешт і обшук у зв'язку з короткочасним введенням ним воєнного стану.

Згідно з конституцією Південної Кореї, якщо чинного президента звинувачують у заколоті, поліція має право заарештувати його, поки він ще перебуває при владі.

Спільна слідча група запросила ордер на арешт за звинуваченнями в заколоті та зловживанні владою після того, як, за їхніми словами, Юн проігнорував три повістки на допит.

Рішення суду про видачу ордера стало першим в історії країни рішенням щодо президента. Відразу після цього адвокати Юна звернулися до суду з проханням відхилити його, заявивши, що штаб-квартира "не має повноважень розслідувати заколот" і що оголошення воєнного стану є конституційним.