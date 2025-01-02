Президент Південної Кореї, якому загрожує арешт, обіцяє боротися до кінця, - Reuters

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю після оголошення імпічменту загрожує арешт, який затвердив суд. Однак він обіцяє боротися до кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами адвоката відстороненого від обов'язків президента, Юн, якому було оголошено імпічмент, надіслав своїм прихильникам листа. У ньому він заявив, що буде "боротися до кінця", оскільки влада може спробувати його заарештувати через нетривалий воєнний стан, запроваджений 3 грудня 2024 року.

"Я спостерігаю в прямому ефірі на YouTube за всією тією роботою, яку ви робите. Я буду боротися до кінця, щоб захистити цю країну разом із вами", - написав він у листі своїм прихильникам.

Як пише Reuters, мова йде про сотні прихильників Юна, які зібралися біля його офіційної резиденції, протестуючи проти його розслідування.

Тим часом опозиційна Демократична партія, яка має більшість у парламенті та очолила імпічмент Юна 14 грудня, заявила, що лист доводить, що Юн був в омані і досі сповнений рішучості завершити своє "повстання".

"Начебто спроб організувати заколот було недостатньо, він тепер підбурює своїх прихильників до екстремального зіткнення", - заявив представник партії Чо Син Ле.