ua en ru
Чт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Президент Південної Кореї, якому загрожує арешт, обіцяє боротися до кінця, - Reuters

Четвер 02 січня 2025 05:33
UA EN RU
Президент Південної Кореї, якому загрожує арешт, обіцяє боротися до кінця, - Reuters Фото: відсторонений від обов'язків президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю після оголошення імпічменту загрожує арешт, який затвердив суд. Однак він обіцяє боротися до кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами адвоката відстороненого від обов'язків президента, Юн, якому було оголошено імпічмент, надіслав своїм прихильникам листа. У ньому він заявив, що буде "боротися до кінця", оскільки влада може спробувати його заарештувати через нетривалий воєнний стан, запроваджений 3 грудня 2024 року.

"Я спостерігаю в прямому ефірі на YouTube за всією тією роботою, яку ви робите. Я буду боротися до кінця, щоб захистити цю країну разом із вами", - написав він у листі своїм прихильникам.

Як пише Reuters, мова йде про сотні прихильників Юна, які зібралися біля його офіційної резиденції, протестуючи проти його розслідування.

Тим часом опозиційна Демократична партія, яка має більшість у парламенті та очолила імпічмент Юна 14 грудня, заявила, що лист доводить, що Юн був в омані і досі сповнений рішучості завершити своє "повстання".

"Начебто спроб організувати заколот було недостатньо, він тепер підбурює своїх прихильників до екстремального зіткнення", - заявив представник партії Чо Син Ле.

Що передувало

Reuters писало, що у вівторок, 31 грудня, суд затвердив ордер на арешт Юн Сок Йоля, що потенційно може зробити його першим чинним президентом, затриманим у рамках розслідування звинувачень в організації заколоту шляхом спроби ввести воєнний стан.

Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), що очолює спільну групу слідчих, до якої входять поліція і прокурори, має виконати ордер на арешт до 6 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Південна Корея
NEWS
В Україні з 1 січня змінились умови для виходу на пенсію у 60 років
В Україні з 1 січня змінились умови для виходу на пенсію у 60 років
DAILY
Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне