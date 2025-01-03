Следователи приступили к задержанию президента Южной Кореи, - СМИ

В пятницу следователи прибыли в резиденцию президента Южной Кореи Юн Сок Йолю, которому был объявлен импичмент. Они пытаются задержать его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

СМИ описывая ситуацию на месте событий пишет, что возле дома Юна замечено полицейские машины и толпы сторонников импичмента президента. Также там люди поддерживающие президента. В частности, протестующие ложатся перед полицией, пытаясь не допустить представителей власти к резиденции.

Телеканал подтвердил, что власти вошли на территорию собственности Юна, однако в настоящее время между службой безопасности отстраненного от обязанностей президента и следователями полиции наблюдается противостояние.

Также ABC пишет, что решение о задержании Юна было принято после того, как 30 декабря южнокорейский суд выдал ордер на арест и обыск в связи с кратковременным введением введением им военного положения.

Согласно конституции Южной Кореи я если действующего президента обвиняют в мятеже, полиция имеет право арестовать его, пока он еще находится у власти.

Совместная следственная группа запросила ордер на арест по обвинениям в мятеже и злоупотреблении властью после того, как, по из словам, Юн проигнорировал три повестки на допрос.

Решение суда о выдаче ордера стало первым в истории страны решением в отношении президента. Сразу после этого адвокаты Юна обратились в суд с просьбой отклонить его, заявив, что штаб-квартира "не имеет полномочий расследовать мятеж" и что объявление военного положения является конституционным.