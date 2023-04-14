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Слідча група з воєнних злочинів в Україні домовилась розслідувати геноцид

Фото: слідча група з воєнних злочинів в Україні домовилась розслідувати геноцид (gp.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) у Вільнюсі підписали угоду щодо розслідування не тільки воєнних злочинів, але й злочину геноциду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Генпрокурор Андрій Костін подякував союзникам за підтримку України на шляху до розбудови мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини.

"Міжнародна співпраця в розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду виходить на новий рівень. Об’єднуємо зусилля з партнерами для розслідування цього "злочину злочинів". Угода сприятиме обміну доказами та інформацією, а роботу JIT посилять міжнародні експерти", - сказав він.

Костін також зазначив, що масовість та системність воєнних злочинів, які росіяни скоїли на окупованих територіях України, має ознаки кампанії переслідування українців як національної групи.

Так, у кожному місті та селищі, які звільнили від окупації, росіяни вбивали та катували мирних мешканців, вчиняли сексуальне насильство та мародерство, а також руйнували цивільні обʼєкти. Також було зафіксовано понад 19 тисяч випадків примусової депортації дітей.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми бачимо систему у воєнних злочинах РФ. Наразі в наших розслідуваннях перевіряємо два основні аспекти: чи мають окремі воєнні злочини ознаки геноциду та чи свідчать виявлені паттерни про сплановану політику геноциду", - сказав Костін.

Генеральний прокурор Литви Ніда Ґрунскене зазначила, що спільні дії спрямовані на забезпечення швидкої та реальної координації та взаємодії дій правоохоронних органів, - це набагато більше, ніж просто практичний, логістичний крок: "Це сигнал світу про те, що винні у цьому військовому вторгненні не послаблять нашу спільну відданість вільному та демократичному суспільству".

Додамо, що до JIT входять Україна, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Словаччина та Румунія. Її учасниками є Євроюст та вперше у своїй історії - Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, голова Верховного суду Всеволод Князєв повідомляв, що справи щодо геноциду будуть розглядати в українських судах.

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Офіс Генпрокурора