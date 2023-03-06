Слід веде до Росії. У Німеччині викрили хакерів, які вчинили серію атак по всьому світу

До розслідування діяльності угруповання під назвою "Подвійний павук" підключилися Європол та американське Федеральне бюро розслідувань.

За даними управління кримінальної поліції федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, хакери несуть відповідальність за серію кібератак по всьому світу, в тому числі злам серверів університетської клініки Дюссельдорфа, німецької медіагрупи Funke і систем округу Анхальт-Біттерфельд на сході Німеччини.

Прокуратура видала ордери на арешт трьох хакерів, щодо ще восьми членів угруповання тривають слідчі дії. Їхнє місцезнаходження невідоме.

Один із підозрюваних, 41-річний росіянин, також розшукується ФБР. Американські правоохоронці пропонують за відомості про нього нагороду в розмірі 5 млн доларів. У німецькій поліції зазначають, що угруповання має зв'язки з Росією.