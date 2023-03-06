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След ведет к России. В Германии разоблачили хакеров, совершивших серию атак по всему миру

Фото: В Германии разоблачили хакеров, совершивших серию атак по всему миру (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Германии раскрыли личности ряда членов международной хакерской группировки в состав которой входят граждане России. Преступники ответственны за серию кибератак по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей полиции Германии, которое приводит Frankfurter Allgemeine.

К расследованию деятельности группировки под названием "Двойной паук" подключились Европол и американское Федеральное бюро расследований.

По данным управления криминальной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, хакеры несут ответственность за серию кибератак по всему миру, в том числе взлом серверов университетской клиники Дюссельдорфа, немецкой медиагруппы Funke и систем округа Анхальт-Биттерфельд на востоке Германии.

Прокуратура выдала ордера на арест трех хакеров, в отношении еще восьми членов группировки продолжаются следственные действия. Их местонахождение неизвестно.

Один из подозреваемых, 41-летний россиянин, также разыскивается ФБР. Американские стражи порядка предлагают за сведения о нем награду в размере 5 млн долларов. В немецкой полиции отмечают, что группировка имеет связи с Россией.

Напомним, что Германии чревата масштабная опасность России. В частности, это касается возможных диверсий, дезинформации и шпионских атак.

Группа реагирования на инциденты компьютерной безопасности Национального агентства по кибербезопасности Италии обнаружила массированную атаку с использованием распространяющейся программы-вымогателя.

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