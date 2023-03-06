След ведет к России. В Германии разоблачили хакеров, совершивших серию атак по всему миру

К расследованию деятельности группировки под названием "Двойной паук" подключились Европол и американское Федеральное бюро расследований.

По данным управления криминальной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, хакеры несут ответственность за серию кибератак по всему миру, в том числе взлом серверов университетской клиники Дюссельдорфа, немецкой медиагруппы Funke и систем округа Анхальт-Биттерфельд на востоке Германии.

Прокуратура выдала ордера на арест трех хакеров, в отношении еще восьми членов группировки продолжаются следственные действия. Их местонахождение неизвестно.

Один из подозреваемых, 41-летний россиянин, также разыскивается ФБР. Американские стражи порядка предлагают за сведения о нем награду в размере 5 млн долларов. В немецкой полиции отмечают, что группировка имеет связи с Россией.