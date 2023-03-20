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Слід сприймати серйозно, це змінює правила гри: Боррель про ордер на арешт Путіна

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Понеділок 20 березня 2023 13:38
Слід сприймати серйозно, це змінює правила гри: Боррель про ордер на арешт Путіна Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатії Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Рішення Міжнародного кримінального суду щодо видання ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна слід сприймати серйозно. Це змінює правила гри.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Брюсселі, пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як відзначив Боррель, минулого тижня відбулись дві важливі події в контексті війни на території України:

  • продовження Чорноморської зернової угоди;
  • видання ордерів на арешт диктатора Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львови-Бєлової.

"Друга подія, також важлива, - це рішення Міжнародного кримінального суду щодо президента Путіна. Це дуже важливо, це змінює правила гри. Незважаючи на те, що російська влада заперечує це рішення МКС, тому що, мовляв, Росія не є підписантом цієї угоди, треба дивитися на практичні наслідки цього рішення. Якщо Путін здійснить подорож до однієї з більш ніж 130 країн, які підписали цю міжнародну угоду, він має бути негайно заарештований", - заявив Боррель.

Водночас високий представник ЄС зауважив, що рішення МКС слід сприймати дуже серйозно.

Нагадаємо РБК-Україна писало про те, що 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, оскільки він винний у депортації українців. Рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон.

Як відзначив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, ордери на арешт Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львови-Бєлової діятимуть до кінця їх життя.

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