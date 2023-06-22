"Слід ФСБ". В ДПСУ пояснили постійні "запрошення" білорусів на борщ та горілку

"За останній час ми спостерігаємо, що Білорусь більш активно почала здійснювати демонстрацію аудіозаписів. То з борщем, то з салом, а останнє - горілка", - нагадав він.

На думку Демченка, така активність фіксується після того, як було змінено керівництво прикордонного відомства Білорусі.

"Її очолив новий керівник. В цій особі прослідковується такий "слід ФСБ", навчання в Прикордонній академії ФСБ Росії. Певно, він таким чином хоче продемонструвати свої вміння ІПСО, але окрім сміху та недолугих спроб впливати на Україну це більш нічого не викликає", - додав голова ДПСУ.

При цьому, він додав, що українські прикордонники також своєю чергою відповіли на таки закиди, які робила Білорусь.

"Сподіваємося, що вони нас почули і не намагатимуться власне надалі нагнітати ситуацію. Нічого це їм не дасть", - констатував він.

ІПСО Білорусі

30 травня глава білоруського режиму Олександр Лукашенко звільнив керівника прикордонної служби Анатолія Лаппо. Приводом для цього стало відео, зняте дроном ДПСУ, де білоруські колеги вручну буксують службовий транспорт.

Після цього, білоруські прикордонники здійснили вже декілька спроб нібито "подружитися" з українцями.

Для цього вже на наступний день, 31 травня, білоруси в районі річки Желонь у Гомельській області Білорусі включили аудіозапис про нібито "схожість" борщів. Але українські прикордонники заперечили ідентичність національної страви України з білоруською та назвали їх борщ "союзною похльобкою", чим натякнули на допомогу Мінська Кремлю у війні в Україні.

А буквально 20 червня, білоруси заявили, що нібито, горілка дуже важлива для українців та є "дуже дієвим засобом для зняття стресу".