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Слежка за Йованович: Аваков предлагает США принять участие в расследовании

Новости » Политика     16.01.2020 - 15:24
Слежка за Йованович: Аваков предлагает США принять участие в расследовании
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

За Йованович могли незаконно следить и вмешиваться в работу ее электронных гаджетов

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил США принять участие в расследовании относительно возможной слежки за экс-послом Мари Йованович. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что за Йованович могли незаконно следить и вмешиваться в работу ее электронных гаджетов.

"Согласно международных правовых механизмов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании", - говорится в сообщении.

Добавим, что в Украине открыли дело из-за возможной слежки за Йованович.

Отметим, Йованович с 2 августа 2016 года по 20 мая 2019 года была послом США в Украине.

Информацию о слежке ранее подтвердил американский бизнесмен и близкий соратник адвоката американского президента Лев Парнас.

Речь идет о переписке, которую адвокат Парнаса Джозеф Бонди передал вместе с фотографиями и другими материалами демократам в спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Кроме того, Парнас заявлял, что в мае прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум о том, что вся американская помощь будет прекращена, если не будет расследования против сына Джо Байдена.

Напомним, вчера в Конгрессе США обнародовали новые доказательства в деле импичмента Дональда Трампа. Доказательства будут предоставлены судебного комитета Палаты представителей для передачи в Сенат вместе со статьями об импичменте.

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