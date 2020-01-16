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Стеження за Йованович: Аваков пропонує США взяти участь у розслідуванні

Новини » Політика     16.01.2020 - 15:24
Стеження за Йованович: Аваков пропонує США взяти участь у розслідуванні
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

За Йованович могли незаконно стежити та втручатись в роботу її електронних гаджетів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував США взяти участь у розслідуванні щодо можливого стеження за екс-послом Марі Йованович. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що за Йованович могли незаконно стежити та втручатись в роботу її електронних гаджетів.

"Відповідно до міжнародних правових механізмів, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у такому розслідуванні", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що в Україні відкрили справу через можливе стеження за Йованович.

Відзначимо, Йованович з 2 серпня 2016 року по 20 травня 2019 року була послом США в Україні.

Інформацію про стеження раніше підтвердив американський бізнесмен та близький соратник адвоката американського президента Лев Парнас.

Мова йде про переписку, яку адвокат Парнасу Джозеф Бонді передав разом з фотографіями та іншими матеріалами демократам в спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США.

Крім того, Парнас заявляв, що в травні минулого року президенту України Володимиру Зеленському поставили ультиматум про те, що вся американська допомога буде припинена, якщо не буде розслідування проти сина Джо Байдена.

Нагадаємо, вчора в Конгресі США оприлюднили нові докази у справі імпічменту Дональда Трампа. Докази будуть надані судового комітету Палати представників для передачі в Сенат разом зі статтями про імпічмент.

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