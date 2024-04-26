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Слемданк оборонця "Орландо" в гордій самотності після перехоплення: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Саггс набрав 24 очки проти "Кавальєрс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний оборонець "Орландо Меджик" Джейлен Саггс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець запам'ятався моментом у третій чверті протистояння з "Клівлендом". На власній половині він оформив перехоплення, втік до щита суперника та виконав ефектний кидок згори.

Стараннями Саггса та інших "Орландо" здобув упевнену домашню перемогу (121:83). "Меджик" розмочили рахунок у серії до чотирьох перемог у першому раунді плей-офф (1:2). Наступний матч команди зіграють в Орландо в суботу ввечері.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Меджик" Паоло Банкеро. Він оформив дабл-дабл – 31 очко, 14 підбирань. Саггс додав у скарбничку "Орландо" ще 24 пункти.

 

 

Хто такий Джейлен Саггс

Уродженець Міннесоти, на студентському рівні виступав за "Гонзагу Бульдогс". На драфті НБА-2021 обраний "Орландо" під п'ятим номером.

Проводить третій сезон поспіль у складі "Меджик". У січні встановив персональний рекорд результативності під егідою асоціації – 27 очок проти "Денвера". Став чемпіоном світу зі збірними США U-17 та U-19, а в лавах американської команди U-16 тріумфував на ФІБА Америк.

Зустрічається з баскетболісткою Гейлі Ван Літ. Широкі родинні зв'язки сягають триразового учасника Матчу всіх зірок Едді Джонса та лідера "Індіани" Тайріза Хелібертона. Обидва – кузени Саггса.

До слова, напередодні форвард "Бостона" Тейтум очолив хіт-парад моментів із реалізованим аллей-упом.

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НБАБаскетбол