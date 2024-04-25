Дует лідерів "Бостона" зразковим аллей-упом не врятував від невдачі: момент дня в НБА

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолили форварди "Бостон Селтікс" Джейлен Браун і Джейсон Тейтум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Зірки "Селтікс" підкорили взаємодією в дебюті зустрічі з "Маямі". Удвох вони розігнали контратаку "Бостона", на фініші якої Тейтум поклав двома руками згори після "парашута" Брауна.

Їхніх старань, однак, забракло для загального успіху. "Гіт" здобули виїзну перемогу (111:101) та зрівняли рахунок у серії першого раунду плей-офф. Після обміну перемогами в Бостоні команди переїжджають на наступні два поєдинки до Флориди.

Найрезультативнішим на паркеті став Браун. Він набрав 33 очки, зробив 8 підбирань і віддав 1 асист. Натомість Тейтум додав у скарбничку "Селтікс" ще 28 пунктів.

Хто такий Джейсон Тейтум

Уродженець Сент-Луїса (штат Міссурі), на студентському рівні виступав за Університет Дюка. Обраний "Бостоном" під 3-м номером на драфті НБА-2017.

Проводить сьомий сезон у лавах "Селтікс". П'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА і Найцінніший гравець виставкового поєдинку-2023. Став олімпійським чемпіоном Токіо в складі збірної США. Заробить 195 млн доларів за контрактом із "Бостоном" до 2025 року.

Похресник зірки НБА початку 2000-х Ларрі Х'юза. Товаришує з лідером хокейної "Флориди" Меттью Ткачуком і екс-центровим "Сакраменто" Гаррі Джайлсом. Став обличчям мережі піцерій Imo's Pizza та бренду Air Jordan.