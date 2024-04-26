Слэм-данк защитника "Орландо" в гордом одиночестве после перехвата: момент дня в НБА

Американец запомнился моментом в третьей четверти противостояния с "Кливлендом". На собственной половине он оформил перехват, сбежал к щиту соперника и выполнил эффектный бросок сверху.

Стараниями Саггса и других "Орландо" одержал уверенную домашнюю победу (121:83). "Мэджик" размочил счет в серии до четырех побед в первом раунде плей-офф (1:2). Следующий матч команды сыграют в Орландо в субботу вечером.

Самым результативным в поединке стал форвард "Мэджик" Паоло Банкеро. Он оформил дабл-дабл – 31 очко, 14 подборов. Саггс добавил в копилку "Орландо" еще 24 пункта.

Кто такой Джейлен Саггс

Уроженец Миннесоты, на студенческом уровне выступал за "Гонзагу Бульдогс". На драфте НБА-2021 выбран "Орландо" под пятым номером.

Проводит третий сезон подряд в составе "Мэджик". В январе установил персональный рекорд результативности под эгидой ассоциации – 27 очков против "Денвера". Стал чемпионом мира со сборными США U-17 и U-19, а в рядах американской команды U-16 торжествовал на ФИБА Америк.

Встречается с баскетболисткой Хейли Ван Лит. Широкие родственные связи доходят до трехкратного участника Матча всех звезд Эдди Джонса и лидера "Индианы" Тайриза Халибертона. Оба – кузены Саггса.