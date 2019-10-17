Следующий саммит G7 состоится на принадлежащем Трампу курорте близ Майами

В 2020 году президент США Дональд Трамп проведет саммит "Большой семерки" на принадлежащем ему курорте для игры в гольф Trump National Doral близ Майами. Об этом сообщил и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, передает NBC news.

Сообщается, что саммит с участием лидеров Британии, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии пройдет 10-12 июня 2020 года.

Во время своего участия в саммите G7 во Франции Трамп рекламировал большую территорию курорта и его близость к аэропорту Майами, хотя и говорил, что не получит прямой выгоды от проведения там саммита.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит "Большой семерки".

Также РБК-Украина сообщало, что Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G7 и отвергая аргументы тех, кто выступил против этой инициативы.

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7. На вопрос, согласен ли Помпео с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию следует пригласить обратно на саммит G7 в следующем году, он ответил, что США "должны это делать".