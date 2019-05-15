Следующим послом в Украине будет человек, который поддерживает Трампа, - Джулиани

Следующим послом США в Украине будет человек, который поддерживает администрацию американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил личный адвокат Трампа Руди Джулиани в интервью корреспонденту телеканала "Интер" в США, опубликованном в Facebook.

"Не буду называть фамилий, но это будет человек, который поддерживает администрацию президента Трампа и правильно понимает его политику в этом сложном и ключевом регионе мира", - отметил он.

Адвокат также добавил, что посол Мари Йованович, которая вскоре должна покинуть Украину, была "частью проблемы", которую создали для команды Трампа в США.

"Она была частью всех этих усилий против президента Трампа. Примерно год назад один из конгрессменов рассказал, что она уверяет украинских чиновников - мол, президента Трампа ждет импичмент (из-за расследования возможного сговора с Россией - ред.). И это - ложь", - отметил Джулиани.

Также он добавил, что в посольстве были случаи "предоставления недостоверной информации украинской власти".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович отозвали с должности и у нее заканчивается дипломатическая миссия. Дата отъезда Йованович согласуется с передачей президентской власти в Украине. 20 мая посол вернется в Вашингтон. Она занимала эту должность три года.