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Следующие три недели войны в Украине "критические", - министр обороны Британии

Фото: Ллойд Остин и Бен Уоллес (twitter.com/BWallaceMP)
Автор: Антон Федорцив

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес поделился соображениями относительно предположительно решающего этапа войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Уоллес назвал следующие три недели войны "критическими". По его словам, украинским военным нужно больше артиллерии и дальнобойных боеприпасов, а также противокорабельных ракет.

Министр подтвердил готовность Британии оказать максимальную помощь Украине. Вместе с тем, Уоллес отметил важность иметь долгосрочный план того, как Европа будет "сдерживать Владимира Путина после завершения войны".

"Как мы будем жить с этим соседом в Европе, если он останется? Это важная тема для обсуждения всеми нами", – резюмировал Уоллес.

К слову, глава МИД Кулеба обсудил 6-й пакет санкций против РФ с коллегами из Франции и Нидерландов.

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