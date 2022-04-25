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Наступні три тижні війни в Україні "критичні", - міністр оборони Британії

Фото: Ллойд Остін і Бен Воллес (twitter.com/BWallaceMP)
Автор: Антон Федорців

Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес поділився міркуваннями щодо ймовірно вирішального етапу війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Воллес назвав наступні три тижні війни "критичними". За його словами, українським військовим потрібна більше артилерії та далекобійних боєприпасів, а також протикорабельних ракет.

Міністр підтвердив готовність Британії надати максимальну допомогу Україні. Разом із тим, Воллес наголосив на важливості мати довгостроковий план того, як Європа буде "стримувати Володимира Путіна після завершення війни".

"Як ми житимемо з цим сусідом у Європі, якщо він залишиться? Це важливе тема для обговорення всіма нами", – резюмував Воллес.

До слова, очільник МЗС Кулеба обговорив 6-й пакет санкцій проти РФ із колегами з Франції та Нідерландів.

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