Следующие переговоры по газу пройдут в конце октября

Еврокомиссия рассчитывает на прогресс по транзитному контракту
Следующий раунд трехсторонних переговоров по газу в Брюсселе пройдет в конце октября. Об этом на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергорынка Марош Шефчович.
По его словам, стороны возобновят встречи на политическом уровне к концу октября.
"И я думаю, мы сможем достичь большего прогресса по вопросам, которые обсуждались сегодня", - отметил Шефчович.
Он добавил, что Евросоюз продолжит сотрудничать с Украиной по вопросам анбандлинга, сертификации оператора ГТС и согласования всех документов с европейским правом. Отметим, Шефчович несколько раз подчеркнул, что переговоры прошли в "очень конструктивной атмосфере".
"Вопросы объемов, тарифов и длительности контракта на транзит газа еще будут обсуждаться. Пока достигнута договоренность, что контракт будет основываться на правилах и законодательстве Евросоюза", - добавил он.
Напомним, ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе были конструктивными.
Отметим, Москва на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе заявила о готовности заключить транзитный контракт с Украиной по нормам Евросоюза.