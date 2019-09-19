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Наступні переговори щодо газу пройдуть в кінці жовтня

Новини » Енергетика    19.09.2019 - 18:51
Наступні переговори щодо газу пройдуть в кінці жовтня
Фото: Марош Шефчович (European Union 2014 - European Parliament)

Єврокомісія розраховує на прогрес за транзитним контрактом

Наступний раунд тристоронніх переговорів по газу в Брюсселі пройде в кінці жовтня. Про це на брифінгу заявив віце-президент Єврокомісії з питань Енергоринку Марош Шефчович.

За його словами, сторони відновлять зустрічі на політичному рівні до кінця жовтня.

"І я думаю, ми зможемо досягти більшого прогресу з питань, які обговорювалися сьогодні", - зазначив Шефчович.

Він додав, що Євросоюз продовжить співпрацювати з Україною щодо питань анбандлінга, сертифікації оператора ГТС і узгодження всіх документів з європейським правом. Зазначимо, Шефчович кілька разів підкреслив, що переговори пройшли в "дуже конструктивній атмосфері".

"Питання обсягів, тарифів і тривалості контракту на транзит газу ще будуть обговорюватися. Поки досягнуто домовленість, що контракт буде грунтуватися на правилах і законодавстві Євросоюзу", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що тристоронні переговори по газу в Брюсселі були конструктивними.

Відзначимо, Москва на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу.

Тристоронні переговори щодо газу завершилися
Новини України переговоригазМарош Шефчович
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