Следующие несколько месяцев в Италии будут очень тяжелыми, - Конте

Имея в виду

Напомним, с 3 июня жителям Италии разрешат свободное передвижение по стране, а с 18 мая планируют разрешить поездки во все регионы и другие первоначальные ослабления карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Италии вылечились более половины всех заразившихся COVID-19. По данным на 13 мая, из 222 104 инфицированных выздоровел 112 541 человек.

Кроме этого, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии коронавируса. При этом отмечается, что пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями.