Наступні кілька місяців в Італії будуть дуже важкими, - Конте

Маючи на увазі

Нагадаємо, з 3 червня жителям Італії дозволять вільне пересування по країні, а 18 травня планують дозволити поїздки в усі регіони та інші первинні ослаблення карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Італії вилікувалась більша частина всіх заражених COVID-19. За даними на 13 травня, з 222 104 інфікованих одужала 112 541 особа.

Крім цього, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу. При цьому наголошується, що пік пандемії співпаде з іншими сезонними захворюваннями.