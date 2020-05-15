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В Италии с 3 июня разрешат свободное передвижение по стране

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 13:45
В Италии с 3 июня разрешат свободное передвижение по стране
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также с 18 мая планируют разрешить поездки во все регионы

Правительство Италии в рамках ослабления карантинных ограничений планирует с 3 июня разрешить свободное передвижение по стране. Также с 18 мая планируется разрешить поездки во все итальянские регионы.

Об этом говорится в проекте указа правительства, передает Reuters.

Сообщается, что ослабления планируют в связи с улучшением ситуации вокруг пандемии коронавируса в стране. При этом проект указа еще может быть изменен.

Отметим, с 18 мая в Италии планируют ввести следующий этап выхода из карантина. В частности будут открыты бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. При этом в помещениях ежедневно должна проводиться дезинфекция.

Также сообщалось, что в Италии вылечились более половины всех заразившихся COVID-19. По данным на 13 мая, из 222 104 инфицированных выздоровел 112 541 человек.

Кроме этого РБК-Украина писало, что футбольные клубы итальянской Серии А договорились возобновить розыгрыш чемпионата с 13 июня, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Также сообщается, что клубы получили от властей Италии разрешение начать тренировки с 18 мая.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ИталиякарантинКоронавирус
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