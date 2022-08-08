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Наступні два місяці можуть бути вирішальними в Україні, - шеф польського Бюро нацбезпеки

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Понеділок 08 серпня 2022 13:07
Наступні два місяці можуть бути вирішальними в Україні, - шеф польського Бюро нацбезпеки Фото: Павло Солох, шеф польського Бюро нацбезпеки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили Україна потроху просуваються та деокуповують території. Наступні два місяці можуть стати вирішальними щодо війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова шефа польського Бюро нацбезпеки Павло Солох в інтерв'ю для Polsat News.

За словами Солоха, Росія застосовує на Донбасі тактику "килимових рейдів", однак без високоточної зброї її прогрес невтішний для Кремля.

"Усі чекають наступу, тому що наступ міг би створити підстави для якихось переговорів - чи про мир, чи хоча б про припинення вогню. Нічого подібного поки що не відбувається. Все вказує на те, що найближчі два місяці можуть стати вирішальними", - заявив Солох.

На думку шефа польського Бюро нацбезпеки, "принципові рішення" можуть проявлятись вже в жовтні. Водночас він не виключає, що російсько-українська війна може затягнутися надовго.

"Росія послідовно не відмовляється від завоювання всієї України, навіть якщо на це підуть роки. Це чимось нагадує ситуацію у 18 сторіччі, коли царська Росія завоювала спочатку Україну, а потім - Кримське ханство. На це знадобились роки. Я думаю, що це позиція російської еліти", - висловив думку Солох.

Також польський урядовець відзначив, що у разі незаконної анексії півдня України, це підвищує загрозу застосування проти України зброї масового ураження, зокрема ядерної.

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