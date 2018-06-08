На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит законопроекты по защите прав ребенка, - Петренко

Так, Минюст предлагает одобрить увеличение минимального размера алиментов

На следующей пленарной неделе Верховная рада должна проголосовать за ряд законопроектов Министерства юстиции, которые будут защищать права ребенка в Украине. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть ряд новаций, которые мы с вами проголосуем уже на следующей сессионной неделе, которые пойдут на пользу украинским детям. Во-первых, это увеличение минимального размера алиментов. Вторая новация - это введение системных финансовых санкций к должникам, которые уклоняются от уплаты алиментов. Следующее - это привлечение к уголовной ответственности тех родителей, которые уклоняются от своих обязанностей. В-третьих, это лишение возможности попадать на руководящие должности в государственной службе", - заявил Петренко.

По его словам, у родителей появится возможность цивилизованным способом выехать с ребенком за границу без каких-либо разрешений и нотариальных заявлений.

"Также мы вводим много стимулов и мотиваций", - добавил министр.

Напомним, Петренко сообщил, что с начала 2018 года Министерство юстиции Украины по состоянию на вторник, 5 июня, уже взыскало с должников по алиментам 1,6 млрд гривен.