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Минюст уже взыскал с должников по алиментам 1,6 млрд гривен

НовостиОбщество    05.06.2018 - 17:10
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сумма взысканного долга по алиментам почти на 70% больше суммы в аналогичный период прошлого года

С начала 2018 года Министерство юстиции Украины по состоянию на вторник, 5 июня, уже взыскало с должников по алиментам 1,6 млрд гривен. Об этом в Twitter сообщил глава министерства Павел Петренко.

"Инициатива "Чужих детей не бывает" в цифрах, а точнее в реально полученных ребенком гривнах для ее жизни и развития - 1,6 млрд гривен за январь-май 2018 года. Наши следующие законодательные новации уже готовы к голосуваннию и ждут поддержку", - отметил Петренко.

В общем, если сравнивать с динамикой взысканий долгов по алиментам за аналогичный период прошлого года, когда было взыскано 918,7 млн гривен, то в этом году сумма выросла более чем вдвое - на 69,7%.

Напомним, по состоянию на 30 мая 2018 года в Украине с начала 2018 года с должников было взыскано 1,5 млрд гривен алиментов. Ранее заместитель министра юстиции Светлана Глущенко сообщила, что в течение этого года государственные исполнители могут взыскать с неплательщиков алиментов более 3 млрд гривен.

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Теги публикации: Министерство юстиции Украины, алименты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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