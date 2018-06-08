Наступного пленарного тижня Рада розгляне законопроекти з захисту прав дитини, - Петренко

Так, Мін'юст пропонує схвалити збільшення мінімального розміру аліментів

Наступного пленарного тижня Верховна рада має проголосувати за низку законопроектів Міністерства юстиції, які захищатимуть права дитини в Україні. Про це під час години запитань до Уряду повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є низка новацій, які ми з вами проголосуємо вже на наступному сесійному тижні, які підуть на користь українським дітям. По-перше, це збільшення мінімального розміру аліментів. Друга новація - це запровадження системних фінансових санкцій до боржників, які ухиляються від сплати аліментів. Наступне - це притягнення до кримінальної відповідальності тих батьків, які ухиляються від своїх обов’язків. По-третє, це позбавлення можливості потрапляти на керівні посади на державну службу", - заявив Петренко.

За його словами, у батьків з’явиться можливість у цивілізований спосіб виїхати з дитиною за кордон без будь-яких дозволів і нотаріальних заяв.

"Так само ми вводимо багато стимулів і мотивацій", - додав міністр.

Нагадаємо, Петренко повідомив, що з початку 2018 року Міністерство юстиції України станом на вівторок, 5 червня, вже стягнуло з боржників по аліментах 1,6 млрд гривень.