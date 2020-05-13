На следующей пленарной неделе Рада может рассмотреть закон "О медиа"

На следующей пленарной неделе Верховная рада Украины может рассмотреть закон "О медиа". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики будет предлагать рассмотреть закон "О медиа" на следующей неделе.

"Еще не видела повестки дня, но думаю, что это как раз будет сформирован из представлений комитетов, с тех вопросов, которые давно ждут рассмотрения и не были напрямую связаны с коронавирусом. Довольно много таких законопроектов. Думаю, что в принципе наш комитет будет предлагать, чтобы мы рассмотрели на следующей неделе и отправили на повторное первое чтение закон о сми", - заявила Кравчук.

Напомним, комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики отмечал необходимости доработки закона "О медиа".

При этом комитет по вопросам свободы слова рекомендовал Верховной раде Украины принять за основу законопроект №2693 "О медиа".