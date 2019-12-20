На следующей нормандской встрече обсудят экологию на Донбассе

Вопрос экологии на Донбассе будет обсуждаться на следующей нормандской встрече. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, народный депутат Сергей Шахов спросил у заместителя главы МИД, стоит на повестке дня следующей встречи в нормандском формате решение экологической катастрофы в Донбассе.

"Экологический аспект в общих чертах обсуждался во время Нормандского саммита в Париже. Подробно мы готовим проработку этого вопроса до следующей Нормандской встречи. Он будет на обсуждении у лидеров. В деталях он прорабатывается в рамках ТГК. Никто не снимает этот вопрос с повестки дня", - заявил Боднар.

Напомним, в сентябре 2018 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что вызванная вооруженной агрессией Российской Федерации экологическая катастрофа на Донбассе угрожает всей Европе. При этом он подчеркивал, что украинская сторона не может полностью оценить ущерб, нанесенный окружающей среде на оккупированных территориях.

Как писало РБК-Украина, в мае 2018-го в Раде подчеркивали, что полное затопление шахт на Донбассе может привести к радиационной катастрофе.