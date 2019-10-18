На следующей неделе в Украине ощутимо похолодает

Погода в Украине на следующей неделе будет прохладной, но без осадков. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, ощутимое похолодание ожидается с 23 октября. Температура воздуха снизится до +15+19 градусов. Также Диденко отметила, что до конца следующей недели в Украине не ожидаются дожди.

"Таки придется покупать увлажнители воздуха, потому что атмосфера пока загуляла над западным побережьем, поливать Францию, Великобританию, скандинавские страны и Испанию. А у нас, похоже, "бабье лето" вознамерилось перейти плавно в "бабью зиму", - написала синоптик.

Напомним, Диденко прогнозирует на выходных теплую солнечную погоду на всей территории Украины. Температура воздуха днем будет +17+24, ночью +6+12 градусов.

Также сообщалось, что по прогнозам Укргидрометцентра "бабье лето" продлится в Киеве до 25-27 октября. После этого придут атмосферные фронты, циклоны, дожди и установится прохладная погода.

В пятницу, 18 октября, в Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды. На большей части территории страны будет сильный туман.