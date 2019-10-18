На наступному тижні в Україні відчутно похолодає

Погода в Україні на наступному тижні буде прохолодною, але без опадів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко Facebook.

За прогнозом синоптика, відчутне похолодання очікується з 23 жовтня. Температура повітря знизиться до +15+19 градусів. Також Діденко зазначила, що до кінця наступного тижня в Україні не очікуються дощі.

"Таки доведеться купувати зволожувачі повітря, тому що атмосфера поки загуляла над західним узбережжям, поливати Францію, Великобританію, скандинавські країни та Іспанію. А у нас, схоже, "бабине літо" намірився плавно перейти в "бабську зиму", - написала синоптик.

Нагадаємо, Діденко прогнозує на вихідних теплу сонячну погоду на всій території України. Температура повітря вдень +17+24, вночі +6+12 градусів.

Також повідомлялося, що за прогнозами Укргідрометцентру "бабине літо" триватиме у Києві до 25-27 жовтня. Після цього прийдуть атмосферні фронти, циклони, дощі і утримається прохолодна погода.

У п'ятницю, 18 жовтня, в Україні синоптики попередили про погіршення погоди. На більшій частині території країни буде сильний туман.