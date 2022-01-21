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На следующей неделе. США предоставят России письменный ответ на "гарантии безопасности"

Автор: Анастасия Рокитна, Милан Лелич

Россия требует от США письменного ответа на "гарантии безопасности" на следующей неделе. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что их предоставят.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг Блинкена после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Блинкен сказал, что по возвращению в Вашингтон проведет консультации с президентом Байденом, членами Конгресса и союзниками.

"На основе сегодняшних дискуссий, мы с министром Лавровым согласились, что продолжение дипломатического процесса - это важно. Я сказал ему, что после консульатций в ближайшие дни с нашими созниками и партнерами, мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями более детально и в письменном виде, на следующей неделе. И мы согласились вести дальнейшие дискуссии после этого", - заявил госсекретарь США.

Также Блинкен несколько раз подчеркнул, что все зависит от дальнейший действий РФ и того, какой она выберет путь: дипломатию или эскалацию.

Блинкен заверил, что по итогам сегодняшней встрече все же видит пространство для дальнейших договоренностей, в частности, по контролю за вооружениями и другие меры по снижению рисков и надеется, что это сможет снять отдельные пункты озабоченности, которую выражают как РФ, так и США.

Напомним, Россия установила США сроки для получения письменного ответа по "гарантиям безопасности".

Ранее НАТО предложило России новые раунды переговоров по "гарантиям безопасности".

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