Наступного тижня. США нададуть Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки"

Блінкен сказав, що після повернення до Вашингтона проведе консультації з президентом Байденом, членами Конгресу та союзниками.

"На основі сьогоднішніх дискусій, ми з міністром Лавровим погодилися, що продовження дипломатичного процесу - це важливо. Я сказав йому, що після консульатцій найближчими днями з нашими спільниками та партнерами, ми очікуємо, що зможемо поділитися з Росією нашими занепокоєннями та ідеями більш детально і письмово, наступного тижня. І ми погодилися вести подальші дискусії після цього", - заявив держсекретар США.

Також Блінкен кілька разів наголосив, що все залежить від подальших дій РФ і того, яким вона обере шлях: дипломатію чи ескалацію.

Блінкен запевнив, що за підсумками сьогоднішньої зустрічі все ж таки бачить простір для подальших домовленостей, зокрема, щодо контролю за озброєннями та інші заходи щодо зниження ризиків і сподівається, що це зможе зняти окремі пункти стурбованості, яку висловлюють як РФ, так і США.