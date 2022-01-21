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Наступного тижня. США нададуть Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки"

Автор: Анастасія Рокитна, Мілан Лєліч

Росія вимагає від США письмової відповіді на "гарантії безпеки" наступного тижня. Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що їх нададуть.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг Блінкена після переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Блінкен сказав, що після повернення до Вашингтона проведе консультації з президентом Байденом, членами Конгресу та союзниками.

"На основі сьогоднішніх дискусій, ми з міністром Лавровим погодилися, що продовження дипломатичного процесу - це важливо. Я сказав йому, що після консульатцій найближчими днями з нашими спільниками та партнерами, ми очікуємо, що зможемо поділитися з Росією нашими занепокоєннями та ідеями більш детально і письмово, наступного тижня. І ми погодилися вести подальші дискусії після цього", - заявив держсекретар США.

Також Блінкен кілька разів наголосив, що все залежить від подальших дій РФ і того, яким вона обере шлях: дипломатію чи ескалацію.

Блінкен запевнив, що за підсумками сьогоднішньої зустрічі все ж таки бачить простір для подальших домовленостей, зокрема, щодо контролю за озброєннями та інші заходи щодо зниження ризиків і сподівається, що це зможе зняти окремі пункти стурбованості, яку висловлюють як РФ, так і США.

Нагадаємо, Росія встановила США терміни для отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки".

Раніше НАТО запропонувало Росії нові раунди переговорів щодо "гарантій безпеки".

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