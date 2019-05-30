На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о ВСК и избирательный кодекс, - Парубий

На следующей пленарной неделе парламент начнет рассмотрение законопроекта о Временной следственной комиссии (ВСК) и избирательного кодекса. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Уже есть решение регламентного комитета о Временной следственной комиссии (с разделом о процедуре импичмента - ред..). Это означает, что в следующий вторник мы сможем перейти к рассмотрению закона о ВСК, сможем его рассмотреть. После этого сможем перейти к избирательному кодексу об открытых списках. Это наши ключевые задачи на следующую неделю", - заявил Парубий.

По его словам, в законе о Временной следственной комиссии осталось около 500 правок.

"Я думаю, это несколько часов работы и мы сможем выйти на решение. Затем избирательный кодекс", - заявил Парубий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Раде принять проект нового избирательного кодекса во втором чтении.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий надеется, что народные депутаты смогут принять избирательный кодекс до 14 июля.