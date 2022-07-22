На следующей неделе пройдет эвакуация из трех прифронтовых городов: подробности

Для эвакуации фонд использует автобусы, специально оборудованные для перевозки лежачих больных.

На этих автобусах людей довозят до ближайшего железнодорожного вокзала. Далее их отправляют на эвакуационном поезде в приют в Киевской области (количество мест ограничено).

"Если вы имеете убежище в безопасном городе в Украине - волонтеры БФ HELP FOR UKRAINIANS имеют возможность доставить вас к месту назначения", - говорится в сообщении.

Также, из Днепра отправляется автобус в Германию\Австрию. Эвакуация проводится бесплатно. Необходимо подать заявку по телефону 0686021461.