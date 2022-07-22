Наступного тижня пройде евакуація з трьох прифронтових міст: подробиці

Для евакуації фонд використовує автобуси, спеціально обладнані для перевезення лежачих хворих.

На цих автобусах людей довозять до найближчого залізничного вокзалу. Далі їх відправляють на евакуаційному потязі до притулку у Київськиїй області (кількість місць обмежена).

"Якщо ви маєте прихисток у безпечному місті в Україні - волонтери БФ HELP FOR UKRAINIANS мають можливість доставити Вас до місця призначення", - йдеться у повідомленні.

Також, з Дніпра відправляється автобус до Німеччини\Австрії. Евакуація проводиться безкоштовно. Необхідно подати заявку за телефоном 0686021461.