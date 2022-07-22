Наступного тижня пройде евакуація з трьох прифронтових міст: подробиці

Волонтери HELP FOR UKRAINIANS 25-27 липня здійснюватимуть евакуацію маломобільних та лежачих людей з Бахмута, Краматорська, Слов'янська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду.
Для евакуації фонд використовує автобуси, спеціально обладнані для перевезення лежачих хворих.
На цих автобусах людей довозять до найближчого залізничного вокзалу. Далі їх відправляють на евакуаційному потязі до притулку у Київськиїй області (кількість місць обмежена).
"Якщо ви маєте прихисток у безпечному місті в Україні - волонтери БФ HELP FOR UKRAINIANS мають можливість доставити Вас до місця призначення", - йдеться у повідомленні.
Також, з Дніпра відправляється автобус до Німеччини\Австрії. Евакуація проводиться безкоштовно. Необхідно подати заявку за телефоном 0686021461.
Нагадаємо, окупанти роблять все, щоб мирне населення покидало свої домівки у прифронтових населених пунктах. Черех постійні обстріли зокрема і у Бахмуті, Краматорську та Слов'янську люди змушені тікати на безпечну територію.
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