Наступного тижня пройде евакуація з трьох прифронтових міст: подробиці

Волонтери HELP FOR UKRAINIANS 25-27 липня здійснюватимуть евакуацію маломобільних та лежачих людей з Бахмута, Краматорська, Слов'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду .

Для евакуації фонд використовує автобуси, спеціально обладнані для перевезення лежачих хворих.

На цих автобусах людей довозять до найближчого залізничного вокзалу. Далі їх відправляють на евакуаційному потязі до притулку у Київськиїй області (кількість місць обмежена).

"Якщо ви маєте прихисток у безпечному місті в Україні - волонтери БФ HELP FOR UKRAINIANS мають можливість доставити Вас до місця призначення", - йдеться у повідомленні.

Також, з Дніпра відправляється автобус до Німеччини\Австрії. Евакуація проводиться безкоштовно. Необхідно подати заявку за телефоном 0686021461.