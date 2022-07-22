ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Наступного тижня пройде евакуація з трьох прифронтових міст: подробиці

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 22 липня 2022 19:56
Наступного тижня пройде евакуація з трьох прифронтових міст: подробиці Фото: пройде евакуація з трьох прифронтових міст (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Волонтери HELP FOR UKRAINIANS 25-27 липня здійснюватимуть евакуацію маломобільних та лежачих людей з Бахмута, Краматорська, Слов'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду.

Для евакуації фонд використовує автобуси, спеціально обладнані для перевезення лежачих хворих.

На цих автобусах людей довозять до найближчого залізничного вокзалу. Далі їх відправляють на евакуаційному потязі до притулку у Київськиїй області (кількість місць обмежена).

"Якщо ви маєте прихисток у безпечному місті в Україні - волонтери БФ HELP FOR UKRAINIANS мають можливість доставити Вас до місця призначення", - йдеться у повідомленні.

Також, з Дніпра відправляється автобус до Німеччини\Австрії. Евакуація проводиться безкоштовно. Необхідно подати заявку за телефоном 0686021461.

Нагадаємо, окупанти роблять все, щоб мирне населення покидало свої домівки у прифронтових населених пунктах. Черех постійні обстріли зокрема і у Бахмуті, Краматорську та Слов'янську люди змушені тікати на безпечну територію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років