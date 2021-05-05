На следующей неделе начинается регистрация на единые вступительные экзамены на магистратуру

Регистрация продлится до 3 июня.

Основная сессия единого вступительного экзамена проводится 30 июня, единого вступительного испытания – 2 июля.

Регистрация электронных кабинетов поступающих, загрузка необходимых документов начинается 1 июля.

Прием заявлений и документов для лиц, поступающих на основании результатов единого вступительного экзамена и профессионального вступительного испытания, начинается 15 июля, кроме высших военных учебных заведений (учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделений учреждений высшего образования, и заканчивается в 18:00 23 июля.

Вступительные испытания, а также дополнительные вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на основе степени высшего образования (образовательно-квалификационного уровня), полученного по другой специальности (направлению подготовки), и уже составляли единый вступительный экзамен, проводятся с 19 июля по 30 июля.

Рекомендации для зачисления по государственному заказу предоставляются не позднее 2 августа.

Подача документов для зачисления на бюджет продлится до 18:00 7 августа. Приказ о зачислении по государственному заказу издается 12 августа.