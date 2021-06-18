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На следующей неделе Кабмин представит новую модель ПСО на рынке электроэнергии

Новина українською →
Украина, Пятница 18 июня 2021 10:29
На следующей неделе Кабмин представит новую модель ПСО на рынке электроэнергии Фото: глава Минэнерго Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Юлия Струк, Александр Белоус

Кабинет министров представит новую модель ПСО на рынке электроэнергии. Это должно произойти на следующей неделе.

Об этом сообщил глава Министерства энергетики Герман Галущенко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Безусловно важное изменение, которое мы готовим реализовать - это обновленная модель ПСО. Она будет представлена ​​на следующей неделе. Мы хотим сделать определенный горизонт этого изменения, чтобы увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который обеспечит социально уязвимые слои населения", - отметил глава Минэнерго.

Напомним, в начале недели стало известно, что парламент заслушает Галущенко по поводу прохождения отопительного сезона в Украине.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля парламент назначил нового главу Министерства энергетики Украины. Им стал Герман Галущенко.

Отметим, Кабинет министров Украины уже начал подготовку к следующему отопительному сезону. План будет предусматривать все детали и ответственность.

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Кабинет Министров Украины Герман Галущенко Электроэнергия
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