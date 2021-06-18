На следующей неделе Кабмин представит новую модель ПСО на рынке электроэнергии
Кабинет министров представит новую модель ПСО на рынке электроэнергии. Это должно произойти на следующей неделе.
Об этом сообщил глава Министерства энергетики Герман Галущенко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.
"Безусловно важное изменение, которое мы готовим реализовать - это обновленная модель ПСО. Она будет представлена на следующей неделе. Мы хотим сделать определенный горизонт этого изменения, чтобы увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который обеспечит социально уязвимые слои населения", - отметил глава Минэнерго.
Напомним, в начале недели стало известно, что парламент заслушает Галущенко по поводу прохождения отопительного сезона в Украине.
Как писало РБК-Украина, в конце апреля парламент назначил нового главу Министерства энергетики Украины. Им стал Герман Галущенко.
Отметим, Кабинет министров Украины уже начал подготовку к следующему отопительному сезону. План будет предусматривать все детали и ответственность.