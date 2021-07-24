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На следующей неделе Испания откроется для украинцев: условия въезда

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Суббота 24 июля 2021 15:39
На следующей неделе Испания откроется для украинцев: условия въезда Фото: для украинцев открывают еще одну страну (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

С 27 июля гражданам Украины будет разрешен въезд в Испанию. Это возможно в соответствии с решением Совета Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу в Twitter.

На въезде в страну потребуется свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД", - подчеркнул Кулеба.

Ранее, согласно рекомендациям Евросоюза, Франция открыла границы для украинских туристов.

Кроме того, власти Нидерландов разрешила с 22 июля въезд в страну украинцам с любой целью.

В какие страны ЕС уже могут ехать украинцы этим летом - в материале РБК-Украина.

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