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Наступного тижня Іспанія відкриється для українців: умови в'їзду

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Субота 24 липня 2021 15:39
Наступного тижня Іспанія відкриється для українців: умови в'їзду Фото: для українців відкривають ще одну країну (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

З 27 липня громадянам України буде дозволений в'їзд в Іспанію. Це можливо відповідно до рішення Ради Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу у Twitter.

На в’їзді в країну буде потрібне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.

"Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається. Свобода подорожей українців - серед пріоритетів МЗС", - наголосив Кулеба.

Раніше, згідно з рекомендаціями Євросоюзу, Франція відкрила кордони для українських туристів.

Крім того, влада Нідерландів дозволила з 22 липня в'їзд в країну українцям з будь-якою метою.

В які країни ЄС вже можуть їхати українці цього літа - в матеріалі РБК-Україна.

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