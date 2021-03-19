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На следующем заседании СНБО обсудят борьбу с контрабандой, - Данилов

Автор: РБК-Украина

На следующей заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины обсудят борьбу с контрабандой через государственную границу. На заседании будут присутствовать представители ведомств, которые контролируют данный вопрос.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Рассматривалась ситуация связана с передвижением через государственную границу контрафактных товаров. На следующем заседании СНБО все соответствующие ведомства, которые должны вопрос контролировать для того, чтобы этого позорного явления не происходило, будут иметь соответствующие допуск на заседание СНБО", - заявил он.

По его словам, в частности, особое внимание будет уделено предприятиям, которые работают на территории "Л/ДНР".

"Лично мы обратили внимание на предприятия, работающие на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. На следующем заседании те люди, которые имеют к этому непосредственное отношение так же будут отражены в соответствующих решениях СНБО", - добавил он.

Напомним, 11 марта на заседании СНБО рассматривалась контрабанда сигарет с оккупированного Донбасса. Тогда Данилов заявил, что власти усилят борьбу с организованной преступностью, которая контролирует незаконные поставки контрафактных сигарет с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Новости Украины СНБОконтрабанда
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