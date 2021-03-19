На наступному засіданні РНБО обговорять боротьбу з контрабандою, - Данилов

На наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони України обговорять боротьбу з контрабандою через державний кордон. На засіданні будуть присутні представники відомств, які контролюють дане питання.

"Розглядалася ситуація пов'язана з пересуванням через державний кордон контрафактних товарів. На наступному засіданні РНБО всі відповідні відомства, які повинні контролювати питання для того, щоб цього ганебного явища не відбувалося, будуть мати відповідні допуски на засідання РНБО", - заявив він.

За його словами, зокрема, особливу увагу буде приділено підприємствам, які працюють на території "Л/ДНР".

"Особисто ми звернули увагу на підприємства, які працюють на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей. На наступному засіданні ті люди, які мають до цього безпосереднє відношення так само будуть відображені у відповідних рішеннях РНБО", - додав він.